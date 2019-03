Presidente da Alese acompanha visita de diretor do Hospital de Barretos

11/03/19 - 11:24:21

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e deputado estadual Luciano Bispo (MDB), participa na manhã desta segunda-feira, dia 11, de palestra no Ministério Público de Sergipe MP/SE com o tema “A Excelência no Atendimento da Saúde Básica e o Acolhimento Humanizado de Pacientes”, que será ministrada pelo presidente da Fundação Pio XII de São Paulo, Henrique Prata.

Agenda

O presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB) acompanha do governador Belivado Chagas e o presidente da Fundação Pio XII de São Paulo, Henrique Prata, as visitas técnicas que serão realizadas, hoje e amanhã (11 e 12), a diversas unidades para conhecer os processos da saúde pública e encaminhar parcerias com o Hospital do Amor para o aperfeiçoamento do tratamento do câncer em Sergipe.

14h30 – Visita ao Hospital Cirurgia;

18 h – Lançamento dos Livros: A providência, de autoria do empresário Henrique Prata; Ranulfo Prata Vida & Obra, de autoria do jornalista Gil Francisco – no Museu da Gente Sergipana;

Dia 12 de março

8h – Visita ao Centro Especializado em Reabilitação /CER-IV – Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, Capucho

9h – Visita ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE);

11h – Visita ao Centro de Especialidade Médicas de Aracaju (CEMAR) – Rua Porto Alegre, Siqueira Campos;

12h30 – Palestra proferida pelo senhor Henrique Prata – Quality Hotel

