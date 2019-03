Primeira edição do Cine Somese exibirá o filme ‘Quase Deuses’

11/03/19 - 09:35:30

Para quem estava com saudades do Cine Somese, a primeira edição do ano será realizada na próxima terça-feira, 19, pontualmente às 19h no auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese) com a exibição do filme ‘Quase Deuses’. A sessão é aberta ao público com pipoca e refrigerante inclusos.

O filme de 2004 que é baseado em fatos reais, conta a história de Vivien Thomas, um negro na década de 30 contratado para ser faxineiro em um hospital que acaba ajudando Dr. Alfred Blalock em um projeto e mesmo tendo sucesso somente o Dr. Alfred pode receber as honrarias.

A grande novidade dessa temporada do Cine Somese 2019 é que todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

Por Maraisa Figueiredo