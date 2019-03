RADARES COMEÇAM A FUNCIONAR EM ARACAJU NESTA SEGUNDA

11/03/19 - 07:32:49

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que os dois equipamentos de fiscalização eletrônica da avenida Etelvino Alves de Lima começarão a operar nesta segunda-feira, 11 de março. Os radares já foram aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o limite de velocidade permitido na via é de 60km/h.

Os equipamentos foram instalados na avenida atendendo a pedidos da população que mora e trabalha na região, devido aos altos índices de acidentes de trânsito no local. Menos de um ano após a sua inauguração, a Etelvino já registrava dezenas de colisões, além de vítimas com ferimentos e mortes. O objetivo da implantação dos radares é inibir o excesso de velocidade, causador da maioria das ocorrências na via.

O superintendente interino da SMTT, Renato Telles, lembra que o órgão de trânsito realizou minuciosos estudos no local antes de aprovar a instalação dos equipamentos. “A avenida está devidamente sinalizada, realizamos diversas ações educativas na região, bem como a canalização da via, mas muitos condutores insistem no desrespeito às leis de trânsito, o que provoca acidentes e coloca a população em risco. Recebemos as demandas da população, analisamos a situação e implantamos os radares para coibir o excesso de velocidade na via e, consequentemente, diminuir os acidentes”, justifica Renato.

A SMTT ressalta que os dois aparelhos de fiscalização eletrônica foram remanejados de outros pontos de Aracaju, portanto, o número de pontos com fiscalização eletrônica na cidade permanecerá o mesmo: 55. Após a realocação, os radares foram aferidos e liberados pelo Inmetro no dia 21 de fevereiro e funcionaram apenas em caráter experimental e de testes desde então.

Infração

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) divide a infração de ultrapassagem de velocidade em três categorias: excesso de até 20% acima do permitido; excesso de 20% a 50% acima do permitido; e excesso de 50% ou mais acima do permitido. Nos três casos, o condutor é multado e recebe pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aplicando a Lei ao limite de velocidade estabelecido para a avenida Etelvino Alves de Lima, o condutor que circular pela região entre 61km/h e 72km/h vai somar quatro pontos na CNH e pagar multa de R$ 130,16; se a velocidade do veículo estiver entre 73km/h e 90km/h, o valor da multa será de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira; qualquer velocidade acima de 91 km/h renderá multa de R$ 880,41 e a suspensão imediata do direito de dirigir.

Fonte e foto SMTT