Relatório apontará solução para lixões em municípios de Sergipe

11/03/19 - 09:41:58

Acontece na próxima quarta-feira, 13, às 9h, no auditório do Palácio dos Despachos, a solenidade de Apresentação do Relatório Final dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental e jurídica referente a destinação de resíduos sólidos. Os estudos abrangem os municípios integrantes do Consórcio Público do Agreste Central (CPAC), o Consórcio Público de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Sul e Centro Sul Sergipano (CONSCENSUL), que firmaram convênio com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Esse relatório é considerado um passo importante para extinguir os lixões nesses municípios, apresentando soluções viáveis do ponto de vista técnico, econômico, jurídico e ambiental.

Fonte e foto assessoria