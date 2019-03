Vereador Bigode busca melhorias para o Santa Maria, 17 de Março, Paraíso do Sul, Farolândia, ZE

11/03/19 - 05:32:42

Em reunião, nesta sexta-feira, dia 8 de março, com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o vereador Bigode do Santa Maria levou uma Pauta de Demandas Urgentes da Zona Sul da Cidade. Nesse encontro, o parlamentar tratou de questões de infraestrutura, lazer, saúde e mobilidade. Ele levou para o prefeito a necessidade de retomada de algumas obras paradas que existem, por exemplo, na Ponta da Asa, a conclusão da pavimentação asfáltica da pista que liga a rota do 17 de Março ao residencial Santa Maria; das obras também de pavimentação das travessas que conectam a Av. Alexandre Alcino à Av. Vasco da Gama, no Conjunto Valadares; das condições estruturais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Oswaldo Leite e da conclusão da obra da UBS Elizabeth Pita, para um atendimento melhor à população; dentre outras questões.

O feedback de Edvaldo veio por meio da garantia da liberação de algumas ordens de serviço, como a Retomada das obras da Maternidade do 17 de março e das ruas do Paraíso do Sul, além da implementação de projeto para construção de uma Creche Escola no Loteamento Santa Maria, próximo ao acesso do 17 de março, facilitando a vida de moradores dos dois bairros. Edvaldo também afirmou que todas as obras em vigor no Santa Maria serão concluídas até o fim deste mandato e que as demais demandas serão analisadas mediante a sua viabilidade.

Diante do que foi conversado com o prefeito, o Vereador Bigode reforçou que estará acompanhando de perto todas essas ações para a região, para que essa população possa usufruir de uma qualidade de vida melhor e que os prazos sejam cumpridos dentro do que foi estabelecido.

Por Ascom Vereador Bigode