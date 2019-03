BELIVALDO VISITA O CIRURGIA AO LADO DA EQUIPE DE BARRETOS

Objetivo das visitas, que seguem até a terça-feira (12), é de discutir e elaborar um parecer técnico acerca da realidade do tratamento oncológico da saúde pública de Sergipe, com apontamentos, melhorias e sugestões para um tratamento mais eficiente e humanizado

O governador Belivaldo Chagas visitou, nesta segunda-feira (11), o Hospital Cirurgia, junto ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e ao presidente da Fundação Pio XII – mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP) -, Henrique Prata. O empresário filantropo está em Sergipe cumprindo agenda de palestras e visitando instituições de saúde pública até a próxima terça-feira (12).

O objetivo das visitas, que também contam com uma equipe técnica do hospital de Barretos, é de conhecer a realidade de saúde do estado, sobretudo no que diz respeito ao tratamento oncológico, além de fornecer sugestões, apontamentos e da elaboração de um relatório, para que o governo possa analisar e viabilizar melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS) ofertado à população sergipana.

“Viemos até esta instituição para conhecer, avaliar e ver de forma podemos ajudar o governo de Sergipe a gerenciar de forma mais eficiente. Portanto, vamos elaborar um parecer que vai destacar, acima de de outras questões, como custos, contratos, a humanização, que é um dos maiores instrumentos de eficiência em saúde, sobretudo nos tratamentos de câncer”, destacou.

Visitas técnicas

Belivaldo avaliou de forma positiva a agenda cumprida nesta segunda-feira, junto ao presidente do Hospital de Amor, que abrangeu visitas técnicas à uma unidade de saúde municipal, bem como ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism).

“Estamos fazendo visitas, com base e conhecimento, buscando informações precisas junto à equipe de Barretos, capitaneada por Henrique Prata. Equipe competente, que pude acompanhar de perto quando estive lá, e que irá produzir um relatório com sugestões do que podemos fazer para melhorar o serviço oferecido. A ideia é proporcionar um atendimento mais humanizado, seja aqui, no Huse, num novo hospital do câncer, que eu não descarto a construção”, destacou Belivaldo.

A comitiva visitou a estrutura do hospital filantrópico, que hoje é gerido através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e de intervenção judicial, apor meio da interventora Márcia Guimarães e do diretor-técnico, Rilton Morais. No roteiro, foram destacadas as áreas de cirurgias oncológicas e de tratamento de radioterapia.

“A orientação que a gente está recebendo de imediato da equipe é de que não dá para a gente ter uma unidade de oncologia funcionando no Huse, e outra funcionando no Cirurgia. O ideal é que a gente tenha a unidade de oncologia funcionando em um único lugar. E, de repente, a gente pode trabalhar no sentido de ampliar de forma modulada a área de oncologia no Huse e sair da área de oncologia aqui no Hospital de Cirurgia e o hospital aproveitar esse espaço existente para ampliar sua área de cirurgia em neurocirurgia e em outras áreas, por exemplo”, complementou o governador.

Agenda

As visitas seguem nesta terça-feira (12), quando Henrique Prata fará visita ao Centro Especializado em Reabilitação (CER – IV) e ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O empresário filantropo veio a Aracaju à convite do governador, que no início do mês de fevereiro, esteve no município de Barretos (SP) para conhecer as ações da Fundação Pio XII e estabelecer parcerias para o fortalecimento do tratamento oncológico ofertado pela rede de Saúde em Sergipe.

