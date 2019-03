CANDIDATURAS E A CRISE

Três nomes já se apresentam como prováveis candidatos à sucessão municipal. O próprio Edvaldo Nogueira, que naturalmente disputará a reeleição. Tem cautela em avisar isso, porque sua missão é administrar a cidade, sem ainda expor posição político-eleitoral, mas está claro que Edvaldo põe adiante os seus projetos e fará mudanças naturais no secretariado para repor o fôlego. “Uma chacoalhada”, como disse o próprio prefeito.

Outro que esta disposto a disputar a Prefeitura de Aracaju é o vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo. Tem apoio de parte significante do partido e está conversando muito com lideranças políticas da legenda, que atua diretamente nos bairros da Capital. Durante o carnaval Marcio se esbaldou nos bloquinhos e está em pré-campanha ainda tímida, mas expressa. Terá que discutir com a militância, porque há segmentos que já anunciaram apoio a Edvaldo Nogueira. A decisão ficará para o Congresso Regional.

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) é a terceira opção aberta. O radialista não descansa e se mantém em pré-campanha conversando diretamente com a população, durante visitas aos bairros. Já tem um projeto para Aracaju e o pessoal do marketing está desembarcando para iniciar uma estrutura densa a seu favor. Gilmar chegou à população através do seu ruidoso programa de rádio matinal [já extinto] e se mantém no ar através de um programa [Cidade Alerta] na TV Atalaia.

É cedo para pensar em sucessão. Mas as campanhas estão se antecipando a cada dois anos, mesmo na situação complicada que se encontra o Estado. O momento seria melhor utilizado através de ações para melhorar a arrecadação estadual, buscar a melhor solução para a crise e conseguir recursos para Sergipe. Pode até ser mesmo o momento de se insinuar candidato, mas a hora é de fixar-se em Brasília à cata de recursos e liberá-los, para que até maio se encontre uma brecha para sobrevivência.

Aliás, cabe uma pergunta: quem está em Brasília fazendo esse trabalho de conseguir recursos? Ninguém, mas é bom que se fixe alguém por lá para cobrir esse vácuo.

FAZER DEVER DE CASA

O governador Belivaldo Chagas (PSD) diz que para combater a crise tem que “reduzir a sangria” e que o executivo sozinho não dá para resolver, inclusive porque não pode cortar direito adquirido: “todos os poderes têm que fazer o dever de casa”.

NÃO PROPORÁ REMENDO

Dia 21 próximo, Belivaldo Chagas vai à Assembleia para relatar toda situação e propor medidas que possam reduzir as dificuldades que Sergipe está passando: “não vou sugerir remendos, mas tapar o buraco e avançar”.

PRECATÓRIO E HERANÇA

Segundo dados do Governo, existem R$ 195 milhões de precatórios, R$ 240 milhões de restos a pagar e mais uma herança de R$ 700 milhões. Tudo isso deve ser exposto para que todos tomem conhecimento do quadro real do executivo.

OBA-OBA NEM PALHAÇADA

Belivaldo Chagas diz que assumiu o Governo para resolver os problemas e não “para fazer oba-oba e nem palhaçada” e admite que a hora é da participação de todos para resolver uma crise que se aprofunda. Não dá mais para esperar.

DUODÉCIMO É DETALHE

A transferência do repasse do duodécimo aos poderes do dia 20 de cada mês para o dia 30, ninguém aceitou. Seria apenas 10 dias e aliviaria outros pagamentos do Estado, inclusive a folha do servidor: “se não aceitou, não quer colaborar”.

REUNIÃO COM MINISTRO

Todos os governadores do País terão uma reunião com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dia 26. Não será mais um encontro, agora o objetivo é adotar providências reais para solucionar as dificuldades de todos os Estados.

EDVALDO E O FUTURO

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) indicou Carlos Cauê para a Secretaria da Comunicação e Luciano Corrêa pode continuar como adjunto. Um passo largo à frente para a disputa à reeleição. Carlos Cauê é mestre do marketing.

NÃO TEM PRESSA

Edvaldo Nogueira diz que não tem pressa em fazer mudanças e vai trocar secretários para fortalecer a sua administração. Não é composição política e nem preocupação com reeleição, “mas uma chacoalhada que geralmente se faz aos dois anos de Governo”.

RECUO NO FORRÓ-CAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira só fará o Forró-Caju se tiver recursos suficientes para cobrir toda a festa. Com recursos exclusivos da Prefeitura não haverá Forró-Caju. Além disso, se houver condições de realizar o evento será apenas por quatro dias. E mais: não haverá o São João nos bairros.

SOBRE MARCELO

Em Sergipe as redes sociais registraram ontem o aniversário do ex-governador Marcelo Déda, que faria 59 anos. Todos reconhecendo sua liderança política, sua personalidade e sua influência na vida de Sergipe. Marcelo Déda é ímpar.

ISSO NÃO É NOVO

Silvio Santos (PT) responde irritado ao twitter de Pedro Dória: “Leiam isto. A Abraji existe, entre outras, para quando a máquina do governo é usada de forma intimidatória. Não é novo, o PT já fazia. Mas o novo governo parece querer escalar a tática”.

CHAMA-O DE COVARDE

Diz Silvio Santos a Pedro Dória: “Não continue sendo canalha. Mostre um único exemplo de Lula e/ou Dilma fazendo isso que esse monstro que vocês criaram está fazendo com os jornalistas. Covarde passador de pano.

SOBRE AS REFORMAS

Fábio Mitidieri falou ontem sobre as reformas que o Governo pretende fazer. Para ele, elas precisam acontecer, mas com mudanças que terminem não prejudicando os trabalhadores. “Vou defender isso sempre”.

CONTRA AGRESSORES

Agressores de mulheres podem ter uma outra punição: ficarem impedidos de ser contratados por qualquer Poder para trabalhar em Cargo Comissionados. O projeto de lei é do deputado Luis Garibalde Mendonça (MDB)

PPS SEM PROBLEMA

O senador Alessandro Vieira (PPS) avisou ontem que a decisão de Marina Silva (Rede) de não se coligar com o PPS, não afeta os dois deputados estaduais de Sergipe, Kitty Lima e Georgeo Passos. Ambos se filiam no PPS em abril.

SOBRE GABINETES

Alessandro confirmou que todos os nomeados para o seu gabinete parlamentar foram aprovados em processo seletivo e são preparados. Alguns com cursos na universidade de Harvard (EUA): “o resto e fake news que funciona em Sergipe”.

DENÚNCIA DE HELENO

O ex-deputado Heleno Silva (PRB) denunciou a falta de profissionais do programa Mais Médicos no sertão e ontem o ministro da Saúde também falou do programa. Disse que vai alterar suas regras e priorizar a contratação de médicos do Norte e Nordeste.

ANDRÉ EM BRASÍLIA

O ex-deputado federal André Moura (PSC) está em Brasília desde ontem e agendou audiências em alguns ministérios, atendendo a pedidos de prefeitos do interior que ainda têm pendências a receber do Governo Federal.

NÃO HOUVE REJEIÇÃO

A notícia nos grupos sobre a indicação de Vovô Monteiro para a Funcaju e a rejeição por Edvaldo Nogueira cheira a fake new. Nem o nome de Vovô foi apresentado para o cargo e nem o prefeito rejeitou.

Dos grupos sociais

///Risco de morte – Mendonça Prado diz que viajar de Aracaju à São Cristóvão pela rodovia João Bebe Água é praticar uma espécie de roleta russa. Totalmente esburacada, desprovida de sinalização e sem acostamento aquela estrada é um risco de morte. O governo estadual precisa recuperá-la urgentemente para preservar vidas.

///Preparam lobby – Servidores públicos preparam lobby poderoso para não serem tão atingidos pela reforma da Previdência. “Além de fazer pressão nos parlamentares, as categorias elaboram plano de ação com ramificações nas bases eleitorais dos deputados, com o objetivo de desestabilizar aliados do governo no Congresso”, diz o Estadão.

///Está preparado – O ex-secretário da fazenda Ademário Alves é um grande técnico e continuará ajudando Sergipe na Superintendência executiva da Secretaria de Governo. Quero destacar que seu substituto interino, Marcos Vinicius é outro grande quadro que conhece bem a pasta e está preparado para o desafio!

///É uma dúvida – Em reunião com os líderes partidários, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, pediu a indicação dos deputados que vão formar a Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro passo para a reforma de a previdência andar no Congresso. A aprovação da Reforma ainda é uma dúvida.

///Mutirão em bancos – A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com órgãos de defesa do consumidor (Procons) de todo o país, realiza, desde ontem, mutirões para negociação de dívidas. A ação ocorre na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, 15 de março.

///Dodge arquiva – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, determinou ontem o arquivamento da representação da força-tarefa da Lava Jato pela suspeição do ministro Gilmar Mendes, do STF, para relatar casos envolvendo o ex-diretor da Dersa e ex-operador do PSDB Paulo Vieira de Souza.

Conversa

Em conversa – O ex-vereador Vovô Monteiro tende a ir para o grupo do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Outros grupos conversam com Vovô.

Fábio discreto – O deputado federal Fábio Henrique (PDT), agora com programa de rádio, fala sobre a sucessão em Socorro discretamente.

Conversa muito – Deputado estadual Gilmar Carvalho está conversando muito e tenta fortalecer sua candidatura a prefeito de Aracaju.

Sobre reeleição – Edvaldo Nogueira diz que ainda não pensa em reeleição, embora seja candidato claro em 2020. Também conversa com discrição.

Vai disputar – O ex-deputado estadual Jairo Santana (PRB) confirmou ontem que será candidato a prefeito de Nossa Senhora da Glória.

Fixa candidatura – Edna de Toinho de Dorinha começa a trabalhar para fixar sua candidatura a prefeita de Poço Verde. É um nome forte.

Libera emendas – Governo começa a atuar na Câmara, Em negociação por Previdência, governo libera R$ 1 bilhão em emendas.

Meio perdidos – Em nome da arte se expõe um Brasil imoral e sem imaginação. Estamos meio perdidos e sem noção do que está certo ou errado.

Todo mundo – De Clóvis Silveira:Quando há espaço para as mulheres, há mais oportunidade e avanço para todo mundo. Quando uma mulher cresce, todos crescem!