Centro Médico do Trabalhador instala Wi-fi no hospital Nestor Piva

12/03/19 - 08:52:02

O trabalho de excelência e qualidade na prestação dos serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva é permanente.

Dentre as medidas adotadas está a implantação da disponibilização do sistema de Wi-fi aberto, com o objetivo de trazer mais conforto para quem aguarda atendimento.

De acordo com a Gestora Administrativa Jória Dias, o cidadão que chega à unidade de saúde, geralmente precisa comunicar a família ou empregador a sua situação.

“Nesse tempo ele precisa se comunicar com a família, com o trabalho ou com alguma outra pessoa. A internet gratuita vai ajudar muito*”, ressaltou Jória.

Segundo Jória, o acesso será gratuito, exigindo-se do usuário que apenas cadastre-se no sistema, para efeito de segurança. “

Outra curiosadade, trata-se do número de atendimentos realizados neste final de semana. Um total de 1.242 atendimentos, entre clínicos, ortopédicos e cirúrgicos.

Ascom/Nestor Piva