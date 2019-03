Defeso: pescadores sergipanos pedem apoio a Zezinho Sobral

12/03/19 - 16:41:47

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) se reuniu nesta terça-feira, 12, representantes da Associação de Pescadores e Pescadoras do Bairro Coroa do Meio. Eles foram pedir a colaboração do parlamentar para intermediar o diálogo junto ao Instituto Social de Seguro Social (INSS) para que possam receber o pagamento do Seguro Defeso Pescador Artesanal do Camarão, referente ao período de 01 de dezembro a 15 de janeiro de 2019.

“O órgão pagador é o INSS, que alega não ter funcionário para analisar os requerimentos e não sabe informar o motivo porque ainda não estão liberados. São 24.536 pescadores em Sergipe. Desses, 5 mil já receberam, mais 5 mil estão com datas previstas e outros 14 mil ainda estão em espera. Ainda existem pescadores, de outras associações e colônias, que estão sem receber os outros defesos desde abril de 2018. Está próximo o defeso de abril de 2019 e ainda não temos definições”, explicou Felipe Santos, secretário da Associação, acompanhado pelo presidente Irmão Reis.

O deputado Zezinho Sobral comprometeu-se a ser o interlocutor dos pescadores sergipanos e solicitou um relatório detalhado para fazer os encaminhamentos.

“No período do defeso, esses profissionais ficam impossibilitados de realizar a pesca e isso compromete a renda familiar. O pagamento do benefício é uma renda extra e faz a diferença na vida deles. A situação precisa ser resolvida e encontraremos juntos as soluções”, afirmou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria