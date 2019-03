Fortur: Secretaria de Turismo realiza Fórum do Turismo 2019

12/03/19 - 10:07:22

Na próxima sexta-feira,15, a Secretaria de Estado do Turismo e a Empresa Sergipana do Turismo (Setur/Emsetur), promovem a 32° Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur/SE). O intuito da ação é fomentar às discussões sobre o setor e apresentar os projetos que serão desenvolvidos no ano de 2019. O evento será realizado no Hotel Del Mar, localizado na Avenida Santos Dumont, no Bairro Coroa do Meio, das 08h30 às 11h45.

O fórum é composto por 26 conselheiros sendo 13 representantes do setor público e 13 da inciativa privada. “A realização do fórum é uma ótima oportunidade para que os agentes do setor discutam e levantem propostas na ideia de fortalecer a cadeia turística de Sergipe, pois estas ações colaboram positivamente com o segmento”, afirma o gestor da pasta e presidente do fórum, Manelito Franco Neto.

Na oportunidade será apresentada também, a nova formação do Grupo de Trabalho para Revisão do Decreto n° 27.957 de 20 de julho de 2017, alusivo à última edição do fórum e a apresentação das novas diretrizes voltadas para o Programa de Regionalização do Turismo aos municípios sergipanos.

Por Shis Vitória de Castro