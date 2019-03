GUALBERTO: DEFENDER GRUPO FAZ PARTE DO JOGO DEMOCRÁTICO

12/03/19 - 05:00:32

O deputado Estadual, Francisco Gualberto, do PT, utilizou a tribuna da Casa Legislativa de Sergipe nesta segunda-feira, 11, para registrar que não há censura de qualquer deputado se manifestar contra ou a favor ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Ressalta ser comum que deputados tenham suas origens, e portanto, defendam seus interesses e ideologias de grupo político.

“Faço esse preambulo para registar que essa casa tem sua oposição. Oposição ao governo Belivaldo, e também ao governo Edvaldo. Assim como também, aliados do governo Belivaldo e Edvaldo, que é o meu caso. Eu nesta casa, não que quero trazer problemas da câmara ou do município para esta tribuna, mas pecado nenhum terá se eu trouxer algum tema que venha desse ambiente”, salientou Francisco Gualberto.

Deputado finalizou sua fala ressaltando que reafirma a sua posição de fazer política dentro de um grupo. “Não importa se é município ou na capital, ou no âmbito do Estado. Eu tenho um grupo que faço política. Nada é estranho se nessa casa alguém trouxer uma crítica e o aliado fizer a defesa, ou trouxer às explicações. Essa conduta faz parte do jogo democrático. Faz parte da amplitude da casa parlamentar e da atuação de um deputado ou deputada que compõe essa casa”, destacou Gualberto.

Por, Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões