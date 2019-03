Henrique Prata destaca empenho de Eduardo Amorim para melhoria Saúde de SE

12/03/19 - 07:56:49

Nesta segunda-feira (11), no auditório do Ministério Público Estadual de Sergipe – MPE/SE, Eduardo Amorim acompanhou a palestra ministrada pelo diretor do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos), Henrique Prata, sobre acolhimento humanizado de pacientes.

O diretor do HC Barretos falou de suas experiências nas unidades que administra para garantir uma saúde pública de qualidade e que podem servir de exemplo para Sergipe. Durante a palestra, Henrique Prata destacou o pedido de Eduardo para ele vir ajudar a melhorar a Saúde no Estado, em especial a prevenção e o tratamento do câncer.

Eduardo Amorim lembrou que Henrique Prata atendeu sua solicitação e montou em Sergipe uma unidade do Hospital de Amor. “O Instituto de Prevenção Anna Hora Prata, no município de Lagarto. Além disso, enviou uma unidade móvel para percorrer os demais municípios sergipanos realizando exames preventivos nas mulheres. E foi justamente por sua experiência e trabalho sério que o convidei para vir ao estado para conhecer nossa realidade e apontar caminhos que levem a uma melhor prestação de serviços de saúde para os sergipanos ”, ressaltou Eduardo Amorim.

