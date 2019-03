HILDA ASSINA CONVÊNIO E AMPLIA COMBATE AO CÂNCER EM LAGARTO

12/03/19 - 18:11:40

A Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e a Secretária da Saúde do município, Luíza Ribeiro, atenderam ao convite do Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, para a assinatura de um convênio que vai permitir a ampliação dos serviços de combate ao câncer. Ações estas que o município já prestava na Unidade Móvel e funciona através de uma parceria com o Hospital de Amor de Barretos.

O evento aconteceu no Palácio Governador Albano Franco, na tarde desta terça-feira, 12, e contou com as presenças do Governador Belivaldo Chagas; do Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira; e da Superintendente Executiva da SES, Adriana Menezes. Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, e vários prefeitos, pois a implantação e operação do “Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama” contemplará outros municípios, como: Itabaiana, Simão Dias e Salgado.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância do convênio, “especialmente pelo fato de que a partir dele a população de Lagarto e de toda a região terá a possibilidade de ter acesso a esse tipo de serviço, essencial para salvar vidas com a construção e disponibilização de duas Unidades Móveis adaptadas para a realização de mamografia digital e papanicolau”.

“O que está sendo realizado hoje para Lagarto é algo extremamente positivo, mas que, com a grande demanda existente em nossa cidade, e também nos vizinhos, o convênio para uma nova Unidade Fixa e mais duas Unidades Móveis com o Hospital do Amor de Barretos, permite não só a implantação, mas também a consolidação do “Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama” do Governo do Estado”, disse a chefe do executivo.

A secretária da Saúde de Lagarto, Luíza Ribeiro, por sua vez, disse que “esse novo convênio, na realidade, vão permitir a ampliação e a realização de exames e consultas de prevenção do câncer de mama e do colo de útero em todo Estado, que hoje existe apenas em Lagarto, mas que vai se estender a outros municípios da região”, garante. “Isso vai proporcionar, em outras palavras, mais saúde para a população, especialmente a mais carente”, finalizou Luíza.