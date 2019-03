Instalado no SergipeTec, Instituto Irradiar abre processo seletivo para 40 vagas

12/03/19 - 14:33:01

Nas áreas de Pedagogia, Marketing, Secretaria, Financeiro e Infraestrutura

Fundado em 2015, o Instituto Irradiar é uma ONG instalada, atualmente, no Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão/SE, e tem como propósito mudar vidas, por meio do incentivo ao protagonismo nas jornadas de aprendizado de crianças e voluntários, espalhando a educação criativa pelo mundo. Desde a implantação nesta comunidade, o Instituto cresce cada vez mais e busca ampliar o impacto.

Gostou? Então junta-se ao Irradiar! Está aberto o primeiro Processo Seletivo, até esta sexta-feira, 15/03. São vagas para todas as áreas e todas as habilidades nas coordenações de Pedagogia, Marketing, Secretaria, Financeiro e Infraestrutura. São mais de 40 vagas abertas.

O selecionado pode escolher seu horário de trabalho e ainda pode trabalhar de casa: aqui o seu tempo e o seu esforço valem ouro, sejam eles por 1h ou 12h na semana. É uma ótima oportunidade para fazer mais pelo próximo, adquirir conhecimentos valiosos na área na qual a pessoa tenha interessa e interagir com muita gente do bem.

Fonte e foto assessoria