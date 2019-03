Morre Coutinho, célebre parceiro de Pelé no Santos Futebol Clube

Jogador foi o terceiro maior artilheiro da história, com 368 gols

Coutinho nasceu no dia 11 de junho de 1943, na cidade paulista de Piracicaba. Com a camisa do Alvinegro Praiano, Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Na Seleção Brasileira, foi campeão mundial em 1962, no Chile.

De acordo com o Santos Futebol Clube, ele faleceu em casa. O velório do craque ocorrerá no estádio de Vila Belmiro, em Santos.