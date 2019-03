PRESOS SUSPEITOS COM ARMA DE FOGO, DROGAS E CARRO ROUBADO

12/03/19 - 14:12:41

O carro havia sido roubado no município de Areia Branca

Nessa segunda-feira, 11, equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar prenderam cinco suspeitos com arma de fogo, drogas e carro roubado no bairro Olaria, zona Oeste de Aracaju.

Segundo informações, a ação policial teve início quando um homem tentou fugir da abordagem na travessa A. O suspeito foi alcançado dentro de uma residência, com outros quatro cidadãos, e um deles possuía registro de passagem pelo sistema prisional por roubo de veículos.

Após revista na casa, os militares encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada, 200 gramas de maconha, um par de algemas, sete aparelhos celulares e duas chaves de automóvel da marca Volkswagen. A equipe também localizou o veículo Gol, de cor branca, que havia sido roubado no município de Areia Branca.

DRFV

Diante dos fatos, os cinco envolvidos foram encaminhados à Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV). Vale frisar que a ação contou com o apoio da Divisão, que colaborou com o levantamento de dados sobre o grupo detido, constatando que ele era responsável pelo roubo e a posterior venda dos carros para desmanche.

Segundo a unidade da PC, o quinteto, formado por adultos e adolescnetes, se revezava nos assaltos e, apenas na última semana, subtraiu três veículos no estado. De acordo com o delegado Kássio Viana, da DRFV, parte dos detidos chegou a ser presa em janeiro, também pelo roubo de um veículo, e foi solta no dia seguinte, numa audiência de custódia.

SSP com informações da Ascom PM