REFORMA: OU É BOA PRA TODOS OU PARA NINGUÉM, DIZ MITIDIERI

12/03/19 - 05:01:13

Como um tema que mexe com a vida de milhões de brasileiros, a Reforma da Previdência também tem pautado diariamente as discussões em todos os lares sergipanos. Para discutir o assunto, os vereadores aracajuanos Isac Silveira (PC do B) e Américo de Deus (REDE) realizaram uma audiência pública na manhã desta segunda-feira, 11, na Câmara Municipal de Vereadores. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) foi um dos convidados para o debate na tribuna. Também participaram da sessão especial sindicalistas, militantes e representantes das classes trabalhadoras.

Há poucos dias de iniciar as conversas a nível nacional, o vereador Américo de Deus afirma que o debate local é dever de toda a sociedade. “Essa reforma traz ganhos, sem dúvidas, mas também traz pontos que, em sua maioria, prejudica os trabalhadores. Vai ser preciso a gente debater bastante, propôr emendas às propostas do governo, para proteger a população. Desse encontro aqui vamos gerar um documento, que será enviado para Brasília, com as nossas considerações sobre a pauta, colocando todos os pontos discutidos. O cidadão não pode ser um produto descartável e precisa pensar que há vida após a idade produtiva, que é a aposentadoria e suas garantias.”

Já o vereador Isac Silveira entende que o projeto do atual governo está sendo empurrado “a toque de caixa e repique de sino”. “Do modo que esta reforma está sendo proposta, os brasileiros estão fadados a trabalhar até à morte. E as mulheres serão as mais atingidas. O convite para a participação do deputado Fábio Mitidieri no dia de hoje é por sua demonstração de compromisso com a classe trabalhadora. O importante da política é coragem e a vinda dele é de extrema importância, já que precisamos de parlamentares com coragem e compromisso para nos representar em Brasília”, destacou.

“Nós temos consciência que há um déficit previdenciário, entre o que arrecada e o que paga. Todavia é preciso que se traga à público quem está no topo da pirâmide e sobrecarrega esse sistema. A gente espera que da conversa de hoje nasçam propostas a serem levadas para o Congresso por parlamentares engajados, a exemplo do deputado federal Fábio Mitidieri”, ressaltou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju (Sepuma), Nivaldo Fernando.

Fábio Mitidieri se diz confiante no debate e ressalta a necessidade de repensar diversos aspectos da reforma. “Nossa bancada do partido, em Brasília, já parte para uma reunião amanhã, onde serão colocados na mesa os pontos que desejamos rever, a exemplo do que foi proposto para a idade mínima da mulher para a aposentadoria, as condições de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o aumento da aposentadoria rural, entre outros assuntos. Eu entendo que a reforma é necessária, os tempos mudaram, mas o que não pode é sobrar para quem mais precisa. Ou é bom para todos, ou para ninguém.”

