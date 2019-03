VEREADORES APROVAM 33 PROJETOS DE LEI NESTA TERÇA-FEIRA

12/03/19 - 15:35:33

Na manhã desta terça-feira, 12, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram 33 Projetos de Lei durante a Pauta de Votação da 7ª Sessão Ordinária de 2019. Dentre os Projetos, três foram aprovados em Redação Final e vão para sanção do prefeito Edvaldo Nogueira.

Dos projetos aprovados em Redação Final, está o PL Nº 305/2017, de autoria de Palhaço Soneca (PPS), que dispõe sobre a criação do Dia do Guardador e Lavador de Carros “Flanelinhas”, em Aracaju.

O projeto Nº 1/2018, de autoria do vereador Thiaguinho Batalha (PMB), foi aprovado em 1ª votação e institui o Programa de Adoção de Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes.

Já o Projeto Nº 164/2018,de autoria do vereador Cabo Amintas (PTB), foi aprovado em 2ª votação. O projeto cria o Programa de Estímulo ao Escotismo nas Escolas do Município de Aracaju. Os vereadores Cabo Didi (Sem partido), Américo de Deus (Rede), Emília Corrêa (Patriota) e Palhaço Soneca elogiaram a iniciativa do parlamentar em resgatar e estimular jovens a participar de grupos escoteiros.

De acordo Cabo Amintas, o escotismo resgata e protege os jovens das drogas e da marginalidade. “O escotismo só vem para ajudar jovens e crianças. Quem frequentou grupo escoteiro sabe o quanto é importante para disciplinar e educar”, destacou.

Outro projeto elogiado pelos vereadores foi o PL 218/2018, de autoria de Bigode do Santa Maria (MDB), que dispõe sobre a criação da Semana de Incentivo ao Ciclismo em Aracaju.

por Fernanda Sales

Foto: César de Oliveira