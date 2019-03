AMBULÂNCIA DO SAMU SAI PARA PRESTAR SOCORRO E CAPOTA

13/03/19 - 10:38:40

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) capotou no inicio da noite desta terça-feira (12) nas proximidades do Povoado Tijupeba, no município de Itaporanga D’Ajuda.

As informações são de que a ambulância pertence a base de Itaporanga, e o acidente aconteceu em uma curva, onde o veículo acabou capotando a cerca de 500 metros do local onde pegaria um paciente.

O condutor e o Técnico de Enfermagem que estavam na ambulância passam bem. Eles foram atendidos na unidade de saúde de Itaporanga e foram liberados logo em seguida. Houve apenas danos materiais.