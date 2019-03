Belivaldo Chagas confirma PPP para Ceasa e Centro de Convenções

O governador Belivaldo Chagas anunciou que serão formalizadas Parcerias Público-Privadas (PPPs) para administração da Central de Abastecimento de Itabaiana (Ceasa) e do Centro de Convenções de Sergipe.

“O governo do Estado fez a sua parte, construiu uma Ceasa moderna, funcional. Temos condições de estar entregando a Ceasa de Itabaiana à população nos próximos 90 a 120 dias e vamos trabalhar para que seja feita uma Parceria Pública Privada(PPP). Da mesma forma será feito em relação ao Centro de Convenções, já que o Estado não tem condições”, disse Belivaldo ao afirmar que a gestão do setor privado garante investimentos e melhorias que o Estado é limitado em fazer.

Belivaldo comentou, também, a respeito de especulações sobre mudança no Secretaria de Estado da Saúde e afastou qualquer possibilidade de alteração na Pasta. “Em nenhum momento eu disse que estava querendo tirar o Secretário de Saúde. Até este momento, ele goza da minha inteira confiança. Ontem mesmo, estivemos juntos e fizemos uma reunião de avaliação da visita do pessoal de Barretos aqui. Portanto, o Dr. Valberto continua seguro em seu cargo”, afirmou.

Ainda durante o programa, o governador comprometeu-se a realizar visitas técnicas às delegacias estaduais, assim como tem feito na área da saúde e educação. “Farei visitas técnicas às delegacias, de surpresa, como foi feito com os hospitais regionais”, disse.

Ceasa de Itabaiana – A nova Central de Abastecimento de Itabaiana vai trazer uma nova forma de dinamizar a economia da região. Com o novo Ceasa, os feirantes e clientes vão poder desfrutar de um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos. A obra tem investimento de pouco mais de R$ 30 milhões. A nova Ceasa contará com três blocos, além de praça de alimentação, estacionamento com área de carga e descarga, guaritas, casas de lixo e gás, reservatório e castelo d’água. Serão 213 boxes ao todo, com previsão de funcionamento de dois bancos e restaurante.

Centro de Convenções – Com mais de 14.000m² de área construída, sendo mais de 6.000m² somente da ampliação, o Centro de Convenções de Sergipe Ministro José Hugo Castelo Branco (CCS) terá toda sua capacidade reformada para atender a todos os tipos de eventos realizados no estado. A reforma e ampliação do espaço recebe um investimento de R$ 19.314.300,00 do governo do Estado, recursos oriundos do Ministério do Turismo e contrapartida do governo estadual. Serão oferecidos 13 auditórios, 2.291 assentos e 196 vagas de estacionamento, tudo em um ambiente 100% climatizado. O local ainda disponibilizará acesso para pessoas com deficiência, elevador, escada rolante, tratamento acústico no telhado e auditórios com paredes removíveis.

O Centro de Convenções terá ainda um pavilhão novo com quatro banheiros (dois exclusivos para pessoas com deficiência), cozinha, bar, depósito, nove auditórios e estacionamento com 130 vagas cobertas. Na parte existente, com quase 8 mil m², estão sendo reformados os três banheiros, os quatro auditórios, a área de bar e a sala de exposição. O CCS terá capacidade para receber 6.500 mil pessoas, somando a área de exposição e os auditórios.