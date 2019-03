Cristiane Barreto ministra III turma de Workshop sobre Planejamento Estratégico

13/03/19 - 14:47:28

Propósito de vida, princípios, metas, ações… e resultados, claro. Todos esses elementos compõem o Planejamento Estratégico Pessoal. Pensando nisso, acontece nesta quinta-feira, dia 14, das 9h às 19h, no Hotel Del Canto, um workshop sobre o tema, a ser facilitado por Cristiane Barreto – consultora empresarial; especialista em Gestão Estratégica de Pessoas; especialista em Psicologia Junguiana das Organizações; coach; doutora em Psicologia Social; e pós-doutoranda em Psicologia.

O objetivo do workshop é criar um ambiente propício e mente coletiva produtiva para a construção do planejamento estratégico pessoal, em todos os departamentos e papéis exercidos, de acordo com o que for mais relevante para cada um. Os participantes receberão uma apostila, contendo alguns conceitos e muitos exercícios para já realizarem as atividades durante o encontro, esclarecendo dúvidas e supervisionado pela facilitadora quanto ao método de planejamento.

“É um momento-oportunidade para a elaboração do planejamento macro de cada participante, com o meu suporte integral, utilizando a metodologia do Coaching e do Lego Serious Play, para auxiliar na produção do grupo. Entregaremos um planner, que contribuirá na distribuição de tarefas, e gerenciamento de rotina das metas e ações planejadas por cada pessoa. Importante ressaltar que não se trata de um dia de aula, e, sim, de um dia de produção/prática de planejamento individual de 2019, com o auxílio de Coaching”, explica a facilitadora.

