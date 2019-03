Luciano Pimentel destaca importância do atendimento ao autista

O deputado Luciano Pimentel (PSB), chamou a atenção em pronunciamento da manhã desta quarta-feira, 13 no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, para os portadores de autismo. E convidou para uma audiência pública marcada para o Dia Mundial de Conscientização do Autista, em 2 de abril.

Segundo ele, se reuniu na última terça-feira, 12 com pais e profissionais que trabalham com autistas. “Nós protocolamos aqui nesta Casa no dia 26 de fevereiro o Projeto de Lei nº 32/2019 que traz temas relevantes em relação ao atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. Nesta reunião no dia de ontem, nós buscamos exatamente informações complementares adicionais para a nossa proposta de criação de uma Frente Parlamentar com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da pesquisa e do atendimento aos autistas sergipanos”, informa.

Luciano Pimentel disse ainda que no próximo dia 2 de abril era realizada uma audiência pública no plenário da Alese, a partir das 14 horas, com a finalidade de discutir o assunto.

“Estaremos trazendo profissionais, pais, estudiosos para tratar da questão do autismo. Quero convidar os parlamentares que ainda não são signatários desse documento de criação da Frente Parlamentar, como também convidar a todos para que participem dessa audiência pública que realizaremos nesta Casa, em 2 de abril, justamente Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tema de grande relevância pois mais de 2 mihões de brasileiros hoje são autistas, assim como um grande número no Estado de Sergipe”, acrescenta.

Por Aldaci de Souza

Fotos: Jadilson Simões