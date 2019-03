DOIS HOMENS REAGEM A PRISÃO, TROCAM TIROS COM PMs E MORREM

13/03/19 - 09:19:16

Militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram, no final da noite de terça-feira, 12, a apreensão de duas armas de fogo, uma no município de Maruim e a outra em Laranjeiras, após intervenção policial em que houve confronto entre suspeitos e radiopatrulheiros.

A primeira ocorrência foi registrada no Povoado Pau Ferro, próximo a um posto de combustíveis, quando militares do BPRp receberam uma informação de que na região estava ocorrendo uma onda de assaltos e ações delituosas naquela noite.

Com a informação os militares realizaram ações de abordagem na região, bem como efetuaram buscas aos suspeitos, quando, em deslocamento na BR-101, ouviram disparos de arma de fogo, seguido de gritos de socorro.

Uma aproximação ao local dos disparos foi feita e os radiopatrulheiros avistaram dois indivíduos correndo com armas, que ao avistarem a viatura policial atiraram diversas vezes na direção dos policiais, que revidaram e vieram alvejar um dos indivíduos que estava em poder de um revólver calibre .38 com 5 munições, enquanto o outro conseguiu empreender fuga.

Os primeiros socorros foram prestados e o suspeito, ainda não identificado, foi conduzido ao HUSE onde pouco tempo depois veio a óbito.

A vítima do assalto, ainda em estado de choque, foi encontrada pelo policiais que a acalmaram e deram todo suporte para que ela pudesse com tranquilidade registrar boletim de ocorrência e os demais medidas legais.

Em Laranjeiras os radiopatrulheiros, que realizavam ações de prevenção na cidade, receberam a informação de populares de que um suspeito conhecido como Eric, vulgo feinho, que tinha as mesmas características do indivíduo que conseguiu empreender fuga um pouco antes no município de Maruim, estaria deslocando-se pela rua Maruim, no Povoado Bom Jesus com uma arma de fogo empunhada.

Imediatamente, os militares deslocaram-se ao endereço, onde viram o indivíduo, que disparou algumas vezes na direção da equipe policial quando recebeu voz de parada e entrou numa residência correndo.

Houve o revide proporcional à agressão e o indivíduo foi atingido, recebendo logo em seguida os primeiros socorros e sendo conduzido ao HUSE, onde não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Com ele foi apreendido um revólver calibre .38 com 6 munições.

As ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista Norte.

Colaboração SD Oliveira Filho