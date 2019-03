Edvaldo: “Município e Estado estarão lado a lado para recuperar a Saúde”

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, nesta terça-feira, 12, o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, mantenedora do Hospital de Amor, referência no tratamento contra o câncer, em mais um dia de visitas técnicas pelas unidades de atendimento de Saúde da rede pública de Sergipe. Ao lado do governador do Estado, Belivaldo Chagas, eles passaram pelo Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde verificaram o setor de Oncologia, e pelo Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), localizado no Siqueira Campos.

No Huse, além de averiguar as estruturas físicas, houve uma reunião com o corpo médico da área oncológica para falar sobre as impressões do local. Na ocasião, Henrique Prata também se colocou à disposição para, a partir de sua equipe técnica, melhorar os atendimentos que são ofertados à população que necessita desse tipo de tratamento. Na sequência, Edvaldo, o filantropo e o governador seguiram para o Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar).

“É uma alegria muito grande poder contar com alguém, que possui expertise na área e que pode contribuir de forma significativa para o trabalho que queremos fazer em Aracaju e Sergipe. A fundação tem um método diferenciado para atendimento do SUS que elevou o índice de satisfação na saúde e que funciona como almejamos. Claro que são realidades completamente diferentes, mas é possível se espelhar no resultado extraordinário do Hospital de Amor e replicar aqui”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Para o gestor municipal “é preciso que haja união para recuperar a Saúde de Sergipe”. “Os problemas são graves, precisamos dar as mãos para resolvê-los, e assim o faremos. Município e Estado estarão lado a lado para sair dessa, juntos, porque está em nossas mãos. E estou disposto. Nunca me intimidei com problemas e continuarei os enfrentando. Não tenho dúvida de que em 2020 a Saúde estará muito melhor do que peguei. Existem deficiências, mas vamos superá-las, porque coragem, destemor e vontade de acertar, não dos falta”, garantiu Edvaldo.

União esta que, na avaliação do presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, será o fator preponderante para o alcance dos resultados pretendidos. “Eu vejo muita vontade de acertar de ambas as partes. O prefeito e o governador estão falando a mesma língua e foi muito bonito ver o que presenciei, porque se eu os encontrasse separadamente, talvez não confiasse que estão embutidos do mesmo desejo. São homens de visão e com capacidade de bons gestores”, frisou o empresário.

Após as visitas às unidades da rede pública, todos seguiram para a sede da Secretaria de Estado da Saúde. No local, foi apresentado ao presidente da Fundação Pio XII e sua equipe técnica o projeto inicial do Hospital do Câncer de Sergipe. Apesar de defender que o tratamento oncológico seja ofertado em uma unidade própria, o filantropo aconselhou o governador a descartar a construção do prédio, uma vez que não atende as especificações de modernidade.

“Estamos recebendo quem entende de saúde, quem faz saúde no Brasil, servindo como referência para a América Latina e para o mundo. A saúde em Sergipe será feita, daqui pra frente, tendo como norte tudo que se faz hoje em Barretos. Por isso que estou extremamente feliz, porque posso dizer que hoje, tenho como orientador, como conselheiro, Henrique Prata e toda sua equipe do Hospital de Amor, de Barretos. Vamos fazer auditoria em todo nosso processo de atendimento na área de saúde, vamos contratar uma área de arquitetura para refazer o projeto de construção de áreas moduladas que servirão para complementar as ações de oncologia dentro do Huse e descartamos, de uma vez por todas, a construção do prédio do Hospital do Câncer, conforme fora projetado lá atrás”, ressaltou o governador do Estado, Belivaldo Chagas.

O cronograma de visitas foi encerrado no Palácio dos Despachos, onde aconteceu a assinatura de convênio firmado entre o Governo de Sergipe e a Fundação Pio XII para o desenvolvimento de programa de rastreamento organizado do câncer. As unidades móveis, com oferta de exames preventivos, serão destinadas para as cidades de Itabaiana e Lagarto, e vão atender toda a demanda das regiões.

