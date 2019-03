GOVERNO DESMENTE A INFORMAÇÃO SOBRE TROCA COMANDO DA PM

13/03/19 - 07:52:09

A informação de que o governador Belivaldo Chagas estaria anunciando nos próximos dias a troca de comando da Polícia Militar foi desfeita na manhã desta quarta-feira (13) pela assessoria do governo.

Desde a tarde da terça-feira (12) que circula em alguns grupos de WhatsApp a informação de que o governador estaria atendendo a um pedido do deputado capitão Samuel Barreto que indicaria o coronel William para comandar a polícia militar.

Por telefone, o secretário de comunicação do governo, Sales Neto desmentiu a informação. “Não procede”, afirmou o secretário.

Após o governo negar as informações, o deputado usou as redes sociais e disse que nunca conversou com o governador sobre o assunto, afirmando que é fake news.

Munir Darrage