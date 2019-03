Pais reclamam do atraso do inicio das aulas em Nossa Senhora do Socorro

13/03/19 - 10:17:06

Pais de alunos de pelo menos quarto escolas municipais do município de Nossa Senhora do Socorro, estão reclamando do atraso no reinicio das aulas nos colégios. As aulas não iniciaram no dia 11 de fevereiro, como era previsto

O pai de um aluno enviou um e-mail afirmando que “tem quatro escolas municipais em Socorro que não iniciou as aulas, as crianças estão fora da escola”, conta o pai.

As informações são de que no conjunto João Alves tem duas escolas que necessitam e reparos no telhado mas até agora não foi feito. “Teve o período de férias e o prefeito mal assessorado pelas secretárias responsáveis nada fez”, denuncia um dos pais.

Os outros problemas foram detectados no colégio Acrisio Cruz, na Taiçoca de Fora e Nossa Senhora de Lourdes, no Conjunto João Alves. “São dois prédios dessa escola, um da Pré-escolar e outro Fundamental Menor, que vai até o 5° Ano”.

Foto ilustrativa