“TENHO A CONSCIÊNCIA TRANQUILA”, AFIRMA CARMINHA MENDONÇA

13/03/19 - 08:22:04

A vice-prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, que estava à frente da prefeitura desde o afastamento do pfeito Valmir de Francisquinho, no mês de novembro, afirmou na manhã desta quarta-feira (13) que aguarda apenas a comunicação da justiça, sobre a decisão do Tribunal de Justiça, que determinou o retorno do titular, para exonerar os secretários por ela nomeados.

Carminha afirma que “tenho ao consciência tranquila. Assumi com toda lisura. Eu assumi por força de lei. A transição será feita na maior tranquilidade. Assim que eu receber a notificação serão exonerados os secretários que me acompanham”, informou a prefeita interina.

Carminha diz ainda que assim que for comunicada voltará, com tranquilidade ao cargo de vice-prefeita. “Se ele provar sua inocência eu vou aplaudir. Acusação que não foi eu que fiz. Quem fez foi a justiça”.

Valmir de Francisquinho deve retornar ainda nesta quarta-feira (13), ao comando da prefeitura de Itabaiana.

Munir Darrage