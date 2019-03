Vereador afirma que Nitinho “age em conjunto com um chefe de quadrilha”

13/03/19 - 05:35:27

Cabo Amintas diz que Presidente Nitinho age em conjunto com chefe de quadrilha e ameaça: ” Eu vou pra cima feito um bicho!”

O vereador Cabo Amintas (PTB) não subiu à Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apenas para pleitear melhorias para os aracajuanos. Na manhã desta terça-feira, 12, o parlamentar destilou críticas ao também vereador Josenito Vitale, o Nitinho (PSD).

Lamentando a ausência do presidente da Casa Legislativa, o vereador Nitinho (PSD), Amintas deixou claro logo de início a gravidade da situação.

“Todas as vezes que a gente tenta dar um recado à presidência desta Casa, não encontramos o presidente aqui. Deve estar resolvendo as broncas dele… Mas eu sei que os fofoqueiros de plantão sempre levam o recado do jeito que querem”, disse, sarcástico.

Sem citar especificamente o que aconteceu, o militar na reserva não poupou críticas à Nitinho e acusou o também parlamentar de estar agindo junto a um chefe de quadrilha para desprestigiar sua imagem. Amintas ainda metaforizou, se comparando a um leão, e ressaltando que não se intimidaria diante da situação e de quem quer que fosse.

“Presidente, depois procure esse vídeo, eu tenho uma mensagem para o senhor. Nessa Casa existem muitos tipos de bichos, eu sou um leão. Não pense que vai me acuar, de jeito nenhum. O senhor sabe do que eu estou falando. O seu ato junto com um chefe de quadrilha — eu estou dizendo que é chefe de quadrilha e vou provar no momento certo —, tentando manchar minha imagem usando o sistema contra mim, vai ter uma resposta a altura. Ninguém vai acuar um leão! Eu vou pra cima feito um bicho! E vou lhe dar uma dica: eu sou kamikaze; a gente só morre abraçado”, enfatizou.

Por Evenilson Santana