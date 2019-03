Jovem de 14 anos diz estar grávida do pai e pede ajuda nas redes sociais

14/03/19 - 16:59:26

Um fato que teria ocorrido no município de Siriri, está chocando moradores após a informação de que um homem estaria abusando sexualmente da própria filha de apenas 14 anos.

As informações são de que a polícia já tem conhecimento do fato e estaria investigando o caso que ganhou repercussão após a jovem usar as redes sociais para denunciar o pai e pedir ajuda, afirmando que está grávida.

Circula nas redes sociais um print que seria de uma postagem da adolescente pedindo ajuda, após dizer que os abusos são constantes. “Mi ajude por favores meu pai me bater para eu fica qu ele me abusa eu dormindo”, escreveu a jovem. Em outra postagem ela afirma: “estou grávida de meu pai”. (a redação foi cópia de como ela escreveu)

Após a informação ser divulgada, a adolescente teria deixado a casa do pai e ido para a residência de uma tia que reside em outro município.

As informações são do radialista J. Pereira, no programa Jornal da Fan, 2ª edição.

Munir Darrage