ARACAJU: PREFEITURA MONITORA IMPACTO DAS FORTES CHUVAS

14/03/19 - 10:50:07

A Prefeitura de Aracaju mantém suas ações voltadas às demandas que possam surgir em virtude das chuvas. O monitoramento é permanente em todas as regiões da capital, com especial atenção para as áreas de risco. A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, vem realizando rondas para constatação dos impactos das chuvas em locais estratégicos. Até as 7h desta quinta-feira, 14, o acumulado chegou a 13.8 mm.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que a equipe está empenhada para realizar as ações necessárias à redução de transtorno para a população. “Com a intensificação das chuvas, desde a noite de ontem, temos redobrado o monitoramento, para que, em caso de necessidade, possamos adotar as providências cabíveis, de forma preventiva, com o intuito de minimizar os impactos e atender aos chamados que surgirem com o menor tempo resposta possível”, indicou.

De forma integrada, os órgão da Prefeitura de Aracaju adotam medidas preventivas de forma continuada, como a limpeza de canais e desobstrução da rede drenagem, através da empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). As ações garantem uma melhor resposta da cidade em situações de chuva e possibilita que as equipes da Defesa Civil dediquem maior atenção aos locais em que a comunidade se encontre mais vulnerável, como as áreas de encostas.

O secretário reforça as informações sobre canais de comunicação com o órgão, caso haja a necessidade. “A população que detectar alguma situação de risco, como rachaduras, inclinação de árvores e postes, movimentação de massas (nos morros), pode entrar em contato com a Defesa Civil, através dos número emergencial 199. O serviço funciona 24h por dia, todos os dias da semana”, esclareceu.

