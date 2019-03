Chove muito em todo estado; Aracaju registra vários alagamentos

14/03/19 - 07:12:51

Chove muito em todo estado de Sergipe desde o inicio da noite desta quarta-feira (13) e enquanto no sertão há comemorações, na capital e em algumas cidades a situação é complicada.

Em Itabaiana, desde as primeiras horas de hoje que chove muito e algumas ruas estão alagadas. Já no município de Estância, as informações são de que durante a noite e esta madrugada, os moradores estavam assustados por conta dos relâmpagos e trovões. No sertão sergipano também a chuva chegou em abundância e a população comemora as “trovoadas”.

Em Aracaju a situação acabou se complicando por conta dos vários canais que transbordaram. No centro da capital, pelo menos três canais transbordaram e o trânsito acabou ficando complicado e lento.

Foto grupo WhatsApp PM2 INFORM