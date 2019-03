Curso prepara para adoção de crianças e adolescentes

14/03/19 - 05:13:41

Com um número de crianças e adolescentes em abrigos sergipanos quatro vezes maior que o de crianças disponíveis para adoção, o debate sobre trâmites jurídicos e acolhimento se torna urgente. Neste sábado, dia 16, ocorre a primeira etapa do curso Pré-Natal da Adoção, realizado pela Associação Acalanto em parceria do curso do Psicologia da Universidade Tiradentes. O objetivo é esclarecer dúvidas de quem pretende adotar ou já está no processo de adoção, além de prestar apoio psicológico aos futuros pais.

O evento ocorre no campus Farolândia, Bloco D, sem taxa de inscrição. De acordo com a professora do curso de Psicologia da Instituição, Marlizete Maldonado Vargas, também responsável pelo projeto de Extensão que envolve a Associação Acalanto, o Pré-Natal busca preparar os candidatos e desmistificar a adoção. O curso envolve, além de profissionais de psicologia, advogado e assistente social.

“No Pré-Natal, trabalhamos a diferença de motivação e de necessidade, diferenciando a criança de um objeto de desejo e de um ser que tem sua individualidade. O curso surgiu da necessidade dos postulantes, que antes tinham uma preparação de uma noite. É o momento em que tiramos dúvidas sobre o processo, discutimos flexibilização do perfil de criança, porque quanto mais limitado for o perfil, mais tempo demora para conseguir a adoção. Debatemos mitos e preconceitos que as famílias adotivas acabam impregnadas”, disse.

Entre os preconceitos enfrentados por quem pretende formar uma família por meio de adoção está a vitimização. Marlizete afirma que a desconstrução do vitimismo também é tema do curso. A criança que carrega uma história de abandono já tem um estigma de coitadinho. Abordamos como não a tornar vítima, nem herói da situação, focamos na superação. A relação com a família biológica também é discutida, como ela é importante, os aspectos legais dessa relação”.

A perspectiva da organização do evento é promover mais três edições do curso este ano, com possibilidade de realização no interior do estado. “Faremos outra edição no final de abril e mais duas no outro semestre. Ano passado, realizamos em Itabaiana e estamos estudando a possibilidade de incluir Itabaiana novamente ou outro município do interior, onde a demanda é grande”, informou.

Parceria

A parceria da Associação Acalanto com o curso de Psicologia da Unit começou por meio de atendimento psicológico aos postulantes à adoção na Clínica de Psicologia da Unit, onde estagiários promoviam reuniões sobre o tema aos sábados. Com o tempo, a parceria virou projeto de extensão com bolsa para alunos de Psicologia, Enfermagem, Serviço Social.

“O projeto oferta preparação e acompanhamento de famílias adotivas em todas as fases do processo. A primeira fase é a preparação dos postulantes, com o curso Pré-Natal. Também é possível acompanhar individualmente os postulantes e realizar visitas domiciliares”.

Mais informações sobre o curso e sobre adoção no site www.acalantosergipe.org.br

Acalanto

O Projeto Acalanto Sergipe é uma associação sem fins econômicos cujo objetivo é trabalhar para que o direito à convivência familiar e comunitária seja garantido a todas as crianças e adolescentes. A fim de atender esse objetivo, promove atividades relacionadas à prevenção ao abandono, ao atendimento dos já abandonados, ao incentivo à cultura da adoção e ao acompanhamento de famílias adotivas e biológicas, provendo assim orientação e apoio sociofamiliar.

Fonte e foto assessoria