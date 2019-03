DENARC APREENDE 85 KG DE DROGAS EM DUAS CASAS EM ARACAJU

14/03/19 - 05:11:51

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (13) em Aracaju, durante operação do Departamento de Narcóticos (Denarc).

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) deflagraram duas operações que resultaram nas prisões de Pedro Henrique Ludovico Almeida Santana, 21 anos, no bairro Suíssa; e Wallan Pablo Fiqueiredo Santos, 25, no conjunto Agamenon Magalhães; ambos acusados de tráfico de drogas. Nas ações foram apreendidas mais de 85 kg de drogas.

De acordo com o delegado Osvaldo Resende, diretor do Denarc, a informação chegou até a unidade por meio do Disque-Denúncia. “Os agentes fizeram os levantamentos necessários até chegar as casas, que eram utilizadas para estocagem e comercialização de drogas”, destacou.

Com Wallan Pablo, foram apreendidas 82 quilos de entorpecentes. Já com Pedro Henrique, três quilos de drogas. Em uma das apreensões, crianças estavam dormindo no mesmo quarto onde parte das drogas estavam acondicionadas.

Também foram apreendidos três balanças digitais, crack, materiais utilizados para embalar droga e caderno com anotações

Ambos foram presos e estão à disposição do Poder Judiciário.As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos com os acusados. A população também pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de acusados por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia-SE.

Com informações e foto SSP