“Francisco Gualberto é patrimônio da política sergipana”, diz Bittencourt

14/03/19 - 10:58:00

O vereador por Aracaju e presidente Estadual do PCdoB em Sergipe, Professor Bittencourt, reuniu-se na noite desta quarta-feira, 13, com o deputado estadual Francisco Gualberto (PT). Além de dialogar sobre política e o cenário atual brasileiro e sergipano, Bittencourt agradeceu ao parlamentar petista sobre as palavras de apoio direcionadas ao prefeito Edvaldo Nogueira esta semana na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Francisco Gualberto é uma das grandes referências políticas do nosso estado, um grande defensor da democracia e dos direitos sociais. Tivemos uma conversa muito agradável sobre os meandros da política local e coloquei-me à disposição para fortalecer o diálogo com a gestão Municipal e com a Câmara de Vereadores. Somos parlamentares, aliados e queremos defender os interesses do povo”, destacou Bittencourt.

Durante a conversa, Bittencourt reforçou que o PCdoB está de portas abertas para Francisco Gualberto, se um dia for da vontade dele mudar de partido.

“O Gualberto possui profunda afinidade histórica, social e ideológica com nosso partido, especialmente para as ações de militância e da luta pela igualdade dos direitos e da cidadania”, ressaltou o presidente estadual do PCdoB.

Fonte e foto assessoria