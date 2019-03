Mesa de enrolação

A CUT está cobrando ao governo de Sergipe que reinstale a Mesa Permanente de Negociação. Teoricamente, seu objetivo é viabilizar o debate sobre reajustes salariais e reduzir os conflitos entre a administração estadual e o funcionalismo. Criada pelo saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT), em 2017, a tal Mesa se desmoralizou ao longo do tempo, pois os acordos salariais fechados entre as partes não eram honrados pelo Executivo. Ficou demonstrado que este chamado canal de entendimento não passava de um artifício para cozinhar os servidores em banho-maria, desestimulando-os a entrarem em greve, sob o argumento que as conversas poderiam resultar em ganhos salariais. Agora, a CUT clama pela volta da enrolação estatal. Ora, com a Mesa ou sem ela, os servidores vão continuar, quando muito, a pão e água. Até parece que os experientes sindicalistas cutistas não sabem disso. Marminino!

Pelo ladrão

O governador Belivaldo Chagas (PSD) apelou aos sergipanos para que denunciem o furto de água tratada. É muito por causa dos chamados “gatos” que 48,10% da água produzida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) escorre pelo ladrão. Chagas anunciou uma fiscalização intensiva dos desvios de água. Esta ação será iniciada por Simão Dias, onde 15% das ligações de água são clandestinas. Homem, vôte!

Aposta na educação

A Petrobras entrega, hoje, os certificados de conclusão de cursos de qualificação profissional da 1ª turma do projeto “Juventude e Cidadania – Laranjeiras”. O evento também contará com o lançamento do projeto “Azahar: Flor de Laranjeiras”, com foco em educação ambiental e racionalização do uso da água. Os dois projetos somam cerca de R$ 3,5 milhões. Para reduzir o impacto social causado pela hibernação da Fafen-Sergipe, a Petrobras promete investir na região de Laranjeiras R$ 26 milhões até 2022. Deus tomara!

Calma, gente!

E o vereador Cabo Didi (sem partido) mandou um aviso aos adversários: “Só devo satisfação do meu mandato ao povo”. Recém-chegado à Câmara de Aracaju, Didi substituiu a ex-vereadora Kitty Lima (Rede), eleita deputada estadual em 2018. Segundo o parlamentar, no tempo certo a população saberá se ele apoia ou não o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Independente de posição política, Didi jura que votará sempre favorável ao que for bom para o povo. Então, tá!

Volta pra casa

Uma grande multidão prestigiou, ontem, a posse do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR). Ele reassumiu após ter sido preso por 15 dias e ficado quatro meses afastado. Neste período, a Prefeitura foi tocada pela vice Carminha Mendonça (PSDB). O Ministério Público acusa o prefeito de práticas irregulares no matadouro local. Durante a posse, Francisquinho prometeu buscar alternativas legais para reabrir o abatedouro e acabar com a crise da carne no município. Aguardemos, portanto!

Não sai

O secretário estadual da Saúde, Valberto Lima, está prestigiadíssimo. Pelo menos foi o que garantiu o governador Belivaldo Chagas (PSD). Diante de rumores sobre a possível exoneração do auxiliar, Chagas se apressou em afirmar que Valberto é de sua inteira confiança e “continua seguro em seu cargo”. Ah, bom!

Caixa fica

A Superintendência da Caixa Econômica Federal de Sergipe não será mais acoplada à da Bahia. Pelo menos foi o que garantiu ao senador Rogério Carvalho (PT) o presidente da CEF, Pedro Guimarães. Segundo o petista, o fechamento da superintendência afundaria Sergipe de vez. Parente também disse a Rogério que, em breve, as agências da CEF podem fazer o pagamento aos beneficiários do Programa Bolsa Família. Melhor assim!

Apaga velinhas

E quem apaga velinhas nesta quinta-feira é o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB). Desde cedo, aliados políticos e amigos festejam o aniversário do emedebista. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), pede que Bispo “continue sendo esse homem honrado que trabalha pelo povo”. Por sua vez, o governador Belivaldo Chagas (PSD) lembra que Luciano é “filho de Itabaiana e representante legítimo deste povo que o quer tão bem. Tamo junto, Luciano”. Salve, salve!

Consome menos

O consumidor está mais consciente na hora de comprar. Segundo estudo da agência global Havas, 85% da população entendem que o progresso não está em consumir mais, mas em consumir melhor, enquanto 75% acreditam que um consumo exagerado pode impor riscos ao planeta e à sociedade. 45% dos entrevistados, no entanto, disseram ser usual comprar itens e produtos de que não precisam. Danou-se!

Era uma vez

Caso aprove como está o nefasto projeto de reforma da Previdência, o Congresso cometerá uma crueldade contra os trabalhadores. Segundo especialistas em previdência pública, o resultado prático deste crime de lesa-pátria será terrível: boa parcela dos brasileiros jamais verá sua aposentadoria integral caindo na conta bancária, pois morrerá antes. Portanto, fiquem de olho nos congressistas favoráveis a este projeto para aposentá-los politicamente nas eleições de 2022. Crendeuspai!

