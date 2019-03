Ex-pastor evangélico, soro positivo, foi preso acusado de pedofilia em Estância

14/03/19 - 14:43:00

Um ex-pastor de uma igreja evangélica do município de Estância, foi preso na manhã desta quinta-feira (14) acusado de pedofilia.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil de Estância, em parceria a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

As informações passadas pela delegada Gisele Theodoro, do DAGV, ao jornalista Pisca Jr. são de que o acusado, Edvanio Nascimento Santos, 41 anos, vinha sendo investigado já há algum tempo após a polícia receber as informações dos abusos que teriam sido cometido por ele.

Ainda segundo a delegada, Edvanio que é soro positivo, oferecia dinheiro para que jovens menores de idade mostrassem as partes íntimas para ele, com quem mantinha relações sexuais. O pastor de 41 anos, foi preso em sua residência localizada no bairro Alagoas em Estância.

As informações são do jornalista Pisca Jr.

Matéria atualizada para acréscimo e correção de informações, já que se trata de um ex-pastor e não pastor evangélico.