RADIALISTA SUSPEITO DE ESTUPRO PARTICIPA DE AUDIÊNCIA

14/03/19 - 11:36:14

O radialista George Magalhães participou na manhã desta quinta-feira (14) de uma audiência realizada no Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju.

Ele é suspeito de coagir testemunhas do caso em que é investigado pelos crimes de estupro e agressão contra uma mulher de 42 anos de idade.

A juíza Vanessa Neves Serafim Couto, da 1ª Vara Criminal, deu início à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, pelo Ministério Público e também pelo assistente de acusação do caso em que George é acusado da prática de estupro.

Além de George também compareceu a audiência o radialista Antero Alves, que trabalhava com o radialista. Antero é suspeito de coagir testemunhas do caso em que é investigado pelos crimes de estupro e agressão contra uma mulher de 42 anos de idade.

George Magalhães foi preso na residência dele, localizada no Bairro Atalaia, na Zona Sul de Aracaju, no dia 13 de setembro. No dia seguinte, ele foi encaminhado para o Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), localizado no Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.