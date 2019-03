Senadora tenta viabilizar recursos para amenizar danos provocados pela seca

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) esteve com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em busca de recursos para medidas emergenciais que possam amenizar o convívio com a seca extrema, que vem assolando cerca de 80% dos municípios sergipanos. A expectativa de Maria, é que sejam garantidas verbas federais extraordinárias pelo menos para que decretaram estado de calamidade pública.

Maria ressaltou que, além dos 11 municípios que atualmente estão sob estado de calamidade, incluiu entre as prioridades, também, o município de Tobias Barreto, atendendo ao prefeito Diógenes Almeida, que esteve em seu gabinete, em Brasília, para relatar o drama hídrico que tem enfrentado. “Estamos tentando dar uma resposta rápida para esse enfrentamento”, disse Maria, observando que espera que o ministro seja sensível ao problema e possa contribuir para minimizar a situação.

A senadora sergipana destacou a sua preocupação com o fato e citou estudo que foi coordenado pela Agência Nacional das Águas (ANA), segundo o qual, a seca em Sergipe já é considerada “extrema”. No seu entender, a falta de chuva no período, atingiu, sobremaneira, a agricultura, a fauna e a flora, trazendo sofrimento e escassez. De acordo com o Monitor de Secas — instrumento de acompanhamento regular da estiagem, o quadro é de preocupante severidade, principalmente nas regiões Agreste e Sertão, onde a situação é de “seca extrema”.

