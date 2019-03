Shopping Jardins funciona em horário diferenciado no próximo domingo

14/03/19 - 11:03:22

Em virtude do feriado de aniversário de 164 anos de Aracaju (SE), celebrado no dia 17 de março, o Shopping Jardins altera o horário de funcionamento. No domingo, 17, as praças de alimentação Jardins e Arcos, os restaurantes Senzai, Austrália e Ferreiro, cafés, quiosques de alimentação, os parques Puppy Play, GameBox e as atrações de entretenimento Pingo Felix, Mini Cars, Kid+Ride e Arena HiTech abrirão das 12h às 22h. A Lojas Americanas funcionará das 12h às 21h e o parque Fazendinha Tac Tacs instalado na Praça de Eventos 2, das 13h às 21h. A feira de livros Universo do Saber e a exposição ‘#VivaOceano’ localizados na Praça de Eventos 1 atenderão ao público das 14h às 21h.O salão de beleza Diplomata Prime funcionará das 14h às 20h e o hipermercado GBarbosa, das 7h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados. A bilheteria do Cinemark abrirá das 11h às 22h45. A primeira sessão no complexo de cinema do Shopping Jardins será iniciada às 11h30 e a última às 22h30.

