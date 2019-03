Valdir Viana: “peguei capitão Samuel falando mal de mim; ele ficou branco”

O presidente do diretório estadual do PSL em Sergipe, Valdir Viana, voltou a se posicionar contrário à chegada do deputado estadual capitão Samuel Barreto ao partido e o classificou como oportunista. “Quando o partido era nanico, ele saiu e foi se juntar ao PSC. Ele não tem ideologia”, disse Viana.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Carlos Ferreira, no Jornal da Xodó, na manhã desta quinta-feira (14), afirmou que se encontra em Brasília e que ainda hoje estará participando de uma reunião com a direção nacional, onde segundo ele, colocará a situação do deputado que tem declarado que pretende ir para o PSL, quando houver uma janela.

Valdir Viana deixou claro que não aceita a chegada do parlamentar porque segundo ele, “eu sou oposição e nunca vou ser aliado de Jackson, de Belivaldo, Almeida e Samuel vivia trocando farpas com Jackson e hoje são mui amigos”, disse Valdir.

Ainda sobre Samuel, Valdir Viana disse que surpreendeu o deputado em Brasília “falando mal de mim. Quando ele me viu, ficou branco, da cor de papel, levantou e saiu”, contou Valdir, informando que o encontro foi no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro e que Samuel Barreto estaria conversando com um dos assessores de Eduardo quando foi flagrado.

Durante a entrevista, Valdir chegou a ironizar o deputado, afirmando que “durante a campanha ele me mandou uma mensagem perguntando se ele podia usar o nome de “Bolsonário na campanha”. Eu quase disse a ele que quando aprendesse a falar o nome correto, Bolsonaro, poderia”, ironizou Valdir.

Viana comentou também sobre a fala de João Tarantella que já anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Aracaju em 2020. Para Valdir, “Tarantella precisa ser político de grupo. Isso precisa ser discutido com o diretório”, afirmou.

