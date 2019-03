VEREADOR FAZ CRÍTICAS À POSTURA DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA

14/03/19 - 12:46:11

por Fernanda Sales

Na manhã desta quinta-feira, 14, durante o Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Pastor Alves (PRB) ocupou a Tribuna para reclamar da postura do prefeito Edvaldo Nogueira. De acordo com o vereador, mesmo sendo da situação, não está concordando com a política do prefeito nesses últimos tempos.

“Minha mãe sempre usava a frase: ‘as pessoas que tem coragem de falar a verdade, são estas que podemos confiar’. E é essa frase que digo ao prefeito Edvaldo Nogueira, pois quando a gente fala como aliado é para ajudar. Sou amigo de Edvaldo, ainda sou aliado, mas não estou concordando com a sua política. Mesmo sendo situação não posso ficar calado”, disse.

O parlamentar destacou que é preciso ter humildade, ter respeito com as pessoas, pois tudo é passageiro. “Estamos no terceiro meses deste ano e diversas tragédias aconteceram no país, os desastres por conta das chuvas, a tragédia em Brumadinho, o incêndio no CT do flamengo e esta última tragédia em Suzano. Em todas muitas vidas e almas se foram, como tudo é passageiro. Então pra quê tanta arrogância? Tanta falta de respeito?”, acrescentou o vereador.

Ainda durante seu discurso, o parlamentar fez elogios aos vereadores da oposição na CMA. “Não me envergonho do meu mandato, a situação está de parabéns, pois todos vêm fazendo um papel lindo nesta casa, inclusive a presidência. Mas não podemos tirar o mérito da oposição, que fez e faz muito pela população aracajuana, todos da oposição estão de parabéns”, afirmou Pastor Alves, citando nomes da oposição e destacando cada um.

Apartes

Em aparte, o vereador Cabo Amintas (PTB) agradeceu as palavras do parlamentar em reconhecer o trabalho da oposição. “Quero aproveitar para dar um recado ao prefeito: ‘Esse vereador é que está sendo seu amigo, amigo é o que mostra as falhas’. Trabalho de vereador é esse de Carlito, o senhor não diz apenas amém. É preciso dizer tantos os erros quanto os acertos, infelizmente, a maioria dos vereadores da oposição não tem a coragem que o senhor tem. Aracaju precisa de mais vereadores como Pastor Alves”, informou.

Américo de Deus (Rede) e Emília Corrêa (Patriota) também agradeceram as palavras de Carlito e reforçaram a importância de fazer o melhor para o povo de Aracaju. “Admiro a sua autenticidade, o senhor é desse jeito e não tem medo de falar a verdade. Parabéns pelo seu lindo discurso e muito obrigada pelas palavras”, destacou Emília.

Foto Gilton Rosas