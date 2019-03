VEREADOR DIDI MANDA RECADO PARA OS “PREOCUPADOS” COM SEU MANDATO NA CMA

14/03/19 - 06:05:28

O vereador Cabo Didi (sem partido), utilizou nesta quarta-feira (13), o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para cobrar do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o plano de carreira dos funcionários da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). A categoria apresentou o projeto ao parlamentar, mostrando a defasagem salarial que eles vem sofrendo nos últimos anos. “Ao ouvir os problemas enfrentados pelos agentes da SMTT, constatei que é uma vergonha eles não terem o plano de carreira. Em algumas cidades ele já existe, mas em Aracaju não ” explicou o vereador.

Durante sua fala, o parlamentar aproveitou a cobrança e falou da situação da Guarda Municipal que na mesma condição dos Agentes de Trânsito, ou seja estão também sem plano de cargo e carreira, e sem perspectiva de melhora, porém em outros municípios menores ele já está funcionando.

“Estou com um relatório da Guarda. Não vou ler para não cometer injustiça, mas espero que nosso prefeito não faça como o governador e dê uma olhada para a nossa segurança, porque já basta delegacia plantonista que foi fechada, já basta o ticket de 8 reais dos policiais e o HPM praticamente fechado. Espero que o prefeito venha olhar para a segurança, porque se não irá virar um caos. Se o HPM funcionasse como deveria, ajudaria muito a saúde do município. Existe uma verba da FUNESP que é de 1% e ajudaria muito o HPM, para isso bastaria apenas uma sanção do Governo do Estado. Então fica a dica para o nosso governador,” comentou Didi.

RESPOSTA AOS NAVEGANTES

No término de seu pronunciamento, o vereador deixou um recado para aquelas pessoas que estão preocupadas com o direcionamento do seu trabalho na Câmara Municipal de Aracaju(CMA).

“O meu mandato eu só devo satisfação ao povo. Cada parlamentar tem o seu perfil, como Kitty Lima, tem o seu, Américo e Cabo Amintas têm também a sua forma de trabalhar, agora o perfil do Cabo Didi, vocês vão conhecer qual é, porém estou percebendo a preocupação se eu sou ou não aliado do prefeito. No decorrer do meu trabalho cada um saberá, até porque, o que for bom para o povo a gente vai seguir,” exclamou Didi.

por Patrícia França

Foto César de Oliveira