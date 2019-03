VINICIUS DESTACA AÇÕES PARA MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

14/03/19 - 13:00:45

A saúde pública de Aracaju é uma prioridade na gestão do prefeito, Edvaldo Nogueira. É o que afirma o vereador Vinícius Porto ao destacar as ações e investimentos realizados na área para atender as crescentes demandas do setor e, principalmente para ampliar e melhorar o atendimento a população.

Entre as diversas medidas adotadas está a implantação do Prontuário Eletrônico em 20 Unidades de Saúde até dezembro de 2018, o que facilita aumentar o registro de informações das ações e dos atendimentos dentro das Unidades. O parlamentar também destaca a implantação de oito equipes do programa “Melhor em Casa” que assegura atendimento domiciliar a pacientes que tem condições clínicas de receber alta hospitalar, mas que precisam de atendimento especializado.

O vereador Vinícius Porto ressalta que o prefeito, Edvaldo Nogueira tem em sua gestão, profissionais altamente qualificados e preparados, ao dar como exemplo, a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa. “É uma profissional dedicada, capacitada e, acima de tudo, compromissada com a saúde da população aracajuana, que tem trabalhado diuturnamente para resolver os gargalos da saúde e muitos já são os avanços”, avalia Vinícius Porto que parabenizou a Secretária diante dos números e ações apresentados aos vereadores nesta quarta-feira (13).

A Secretária, Waneska Barbosa apresentou o resultado do Relatório do 3º Quadrimestre de 2018 aos parlamentares. Ela pontuou o aumento da proporção de partos normais no SUS e na saúde suplementar. “Superamos a meta de parto normal não só no SUS, mas também na iniciativa privada e isso já é um avanço”, disse.

A construção da UBS do bairro 17 de Março, a reforma e a ampliação de nove unidades de saúde também foram destacadas pela Secretária ao frisar ainda, a aquisição de novos equipamentos, a revitalização do Cemar do Siqueira Campos e as readequações físicas nos hospitais municipais.

Para o vereador, Vinícius Porto, o breve relato da Secretária foi suficiente para dar a dimensão das ações do prefeito para a melhoria da saúde da população. “Existem problemas? Sim, eles existem. Há um longo caminho a percorrer para tornar os serviços satisfatórios, porém o que menos os aracajuanos precisam nesse momento são de discursos vazios e meramente politiqueiros que alguns vereadores insistem em fazer. Criticar é fácil, porém somar esforços em benefício de quem precisa são poucos os vereadores que realmente estão dispostos a fazer”, lamenta Vinicius.

Foto César de Oliveira

Por Iris Valéria