Professora da UFS, Jovanka Carvalho, assume a SPU no estado de Sergipe

15/03/19 - 12:53:29

A professora da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Jovanka Carvalho Praciano Ideburque, foi indicada e vai assumir um cargo no governo federal.

A professora Jovanka Carvalho, foi indicada para assumir a Superintendente do Patrimônio da União em Sergipe, órgão ligado ao Ministério da Economia e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.

Jovanka Carvalho é embro do Departamento de Educação, doutora em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Granada (Espanha), escritora e consultora jurídica, pesquisadora.

A professora é natural de Paulo Afonso (BA) e reside em Sergipe desde 1977.

As informações são de que a professora foi uma das primeiras filiadas do PSL em Sergipe e a indicação teria sido feita pelo presidente do diretório estadual, Valdir Viana.