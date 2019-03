Carreta de Barretos estará no Caism realizando mamografias até o dia 22

Para realizar o exame, basta comparecer ao local com RG, cartão do SUS e comprovante de endereço, das 8h às 17h, até o dia 22 de março

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da coordenadoria de Atenção Ambulatorial Especializada, informa que a Carreta de Barretos, Unidade cedida pelo Hospital do Amor, está no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) para a realização de mamografias em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, conforme protocolo do Ministério da Saúde (MS) e do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Para realizar o exame não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local com RG, cartão do SUS e comprovante de endereço, das 8h às 17h, até o dia 22 de março. São disponibilizadas, diariamente, 30 vagas. Outras idades poderão fazer a mamografia desde que apresentem alguma alteração no exame clínico da mama ou no ultrassom.

“Pelo curto período de tempo e por não ser uma ação programada, neste momento, estamos abrindo a exceção de não precisar de uma prescrição médica e um relatório. O importante é o rastreamento dessa mulher pela idade. Ela vai entrar nos indicadores de produção que serão levados, através do boletim de produção ambulatorial, para o Ministério da Saúde para que a gente tenha um indicador de atividade e o registro no Datasus, até para uma questão de perfil epidemiológico da Saúde. Ela não pode perder esse momento e nem a gente enquanto profissionais da área”, disse a coordenadora de Atenção Ambulatorial Especializada, Luciana Alves.

Os médicos e radiologistas da Unidade farão os laudos que serão encaminhados ao Caism. Os resultados ficam prontos em até 30 dias. Caso haja alguma alteração no exame, a paciente será chamada para agendamento e acompanhamento dentro do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

“Elas não precisam se preocupar, nós vamos acompanhar tudo. O que não puder ser feito pelo Caism, a Unidade fixa de Barretos que está em Lagarto, fará esse auxílio de parceria. O que a gente não tem como a estereotaxia, por exemplo, a Unidade fixa tem. Se precisar nós vamos levar essa paciente até Lagarto para fazer o exame dela, através de um contato com a Secretaria Municipal de Saúde do município em que ela faz parte, e traze-la de volta. Então, a logística, de acordo com a alteração do exame, será montada para garantir a continuidade do atendimento dessa paciente”, reforçou a coordenadora.

Maria José dos Santos de 61 anos estava com a solicitação médica para agendar seu exame quando soube da Carreta. “Eu fiquei sabendo que a Carreta estava aqui no Centro de Atenção e ai eu vim hoje de manhã. Estou sendo muito bem atendida. Esse serviço é bom, porque demora para marcar pela internet e aqui é rápido, com certeza alcançou minhas expectativas”, disse.

Já Maria José Santos Silva de Jesus de 51 anos que reside em Pirambu conta que foi ao Posto de Saúde marcar o exame e soube da Carreta. “Lá a atendente me informou que essa Carreta estava aqui e eu aproveitei a oportunidade. O atendimento foi muito bom. Eu gosto de repetir meus exames todo ano porque a prevenção é muito importante, com o câncer de mama ninguém brinca”, contou.

