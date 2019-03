Defesa civil notifica PM para desativar parte do quartel do comando geral

A Defesa Civil do Estado de Sergipe oficiou nesta sexta-feira (15) a Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE) informando que realizou inspeção no último dia 28 de fevereiro nas instalações do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.

No documento, a Defesa Civil ratifica que a inspeção foi motivada pelos ofícios 13 e 18 oriundos da AMESE. O que chama a atenção no ofício é que a Defesa Civil informa que notificou a Polícia Militar a desativar parte do Quartel do Comando Geral, anteriormente, através do Relatório Técnico de Vistoria nº 17 datado do ano de 2017. Pelo que se sabe, esse relatório jamais foi de conhecimento público.

No texto emitido pela Defesa Civil, a Polícia Militar foi notificada a “desativar o prédio onde funciona as instalações do CPMC, CPMI e outros setores bem como promover a sinalização de tal desativação, de modo a impedir o acesso a edificação”.

Do que se tem conhecimento, as instalações do CPMC – Comando do Policiamento Militar da Capital – já foram devidamente desativadas e sinalizadas, porém as instalações do CPMI – Comando do Policiamento Militar do Interior continuam a ser utilizadas normalmente pondo em risco a vida e a integridade física dos policiais militares que ali trabalham, além dos civis que trabalham em empresa terceirizada e prestam serviço a Polícia Militar.

Recentemente a associação oficiou o Ministério Público Militar para que apure, preventivamente, se há indícios da prática do crime militar de Desabamento para que – em caso de eventual tragédia – já se apure a omissão de eventuais culpados.

Motivado por este ofício, a AMESE estará solicitando – na próxima semana – ao Comandante Geral da PMSE o cumprimento da notificação da Defesa Civil