EDVALDO DIVULGA A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO ARACAJU

15/03/19 - 15:43:50

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta sexta-feira, 15, a programação preparada para celebrar os 164 anos de Aracaju, que será comemorado no próximo dia 17 de março. Os eventos, que seguem até o dia 12 de abril, incluem atos solenes, religiosos, programações esportivas, culturais, além de assinaturas de ordens de serviço e inaugurações.

Ao contrário dos anos anteriores, em 2019, a celebração pelo aniversário da capital sergipana terá conotação diferente, segundo o prefeito Edvaldo Nogueira. “Será a comemoração do trabalho e das realizações. Chegamos ao final de um período de muitos esforços em que realizamos uma transformação jamais vista na nossa cidade e é justamente o final desse marco que celebraremos. Tenho 43 anos de morada em Aracaju e em nenhum momento um gestor assumiu uma situação tão difícil como a que pegamos. Mas arregaçamos as mangas, não hesitamos diante dos problemas e, graças ao planejamento e esforços, chegamos até aqui. Por isso temos muito que comemorar”, destacou o gestor.

Segundo o gestor municipal, a programação se inicia no próximo domingo, 17, às 8h, com a tradicional missa em ação de graças, na Igreja do Santo Antônio. Na sequência ocorre a homenagem ao fundador da cidade, Inácio Joaquim Barbosa, na praça do Mini-Golfe, às 9h30. Já a 36ª Corrida Cidade de Aracaju, que costumava acontecer no mesmo dia, este ano será no sábado seguinte, 23. “A ideia é que, este ano, tenhamos uma festa sem shows, o que nos permite fazer economias e destinar a verba, que seria utilizada para esse fim, em investimentos para a cidade”, salientou Edvaldo.

Como forma de presentear a cidade, um cronograma de assinaturas de ordens de serviço e de inaugurações também marcará a programação festiva pelos 164 anos de Aracaju. “Vamos inaugurar as obras da Canal 3, no Augusto Franco, do Barroso, do loteamento Aruana, a construção da Unidade de Saúde do 17 de Março, e vamos reinaugurar a Unidade Básica de Saúde Elizabeth Pita, no Santa Maria, que havia sido desativada pela gestão anterior. Além disso, vamos dar ordens de serviço para a construção da maternidade do 17 de Março, de dois novos Ecopontos, para intervenções no bairro Soledade, entre outros. Um mês, realmente, para mostrar resultados”, enalteceu.

Acompanharam o lançamento da programação o deputado estadual Adailton Martins, os vereadores Antônio Bittencourt, Soneca, Evandro Franca, Jason Neto, Marcos, Bigode do Santa Maria, Gonzaga, Juvêncio, Vinícius Porto, secretários e imprensa.

Confira a programação completa:

17 de março

8h – Missa de Ação de Graças

9h30 – Cerimônia em homenagem a Inácio Barbosa

18 de março

8h – Ordem de fornecimento da câmara de resfriamento de peixe do Mercado Virgínia Franco

9h30 – Inauguração da reforma e ampliação da nova sede da Fundat

11h – Assinatura dos Termos de Fomento com entidades que receberam recursos do IR 2018 e entrega de veículos/micro-ônibus

19 de março

9h – Ordem de serviço para construção de três Ecopontos

18h – Inauguração da obra de infraestrutura do loteamento Aruana

20 de março

19h – Abertura à noite do Mercado Milton Santos uma vez por semana

21 de março

17h – Intervenção urbana no bairro Soledade

18h30 – Abertura da terceira temporada do Quinta Instrumental

22 de março

17h – Assinatura de Decreto que regulamenta embarque e desembarque de passageiros na Orla Pôr do Sol

23 de Março

16h – 36ª Corrida Cidade de Aracaju

24 de março

7h – Passeio Ciclístico Cidade de Aracaju

27 de março

8h – Distribuição de materiais pedagógicos nas Escolas de Educação Infantil da Rede

10h – Inauguração da reforma da Emei Ana Luiza Mesquita

18h30 – Ocupe a Praça especial do aniversário de Aracaju

28 de março

8h – Inauguração do anexo da Emei Etelvina Amália

9h30 – Ordem de Serviço para recapeamento da rua Cláudio Batista

19h30 – Abertura do Salão dos Novos

29 de março

9h – Ordem de serviço de escola no bairro Santa Maria

10h30 – Reinauguração da UBS Elizabeth Pita, no Santa Maria

19h – Inauguração da obra da avenida Canal 3

2 de abril

9h – Assinatura dos Termos de Cooperação com as instituições de ensino superior e lançamento do edital do concurso Criatividade e Inovação na Gestão Públiva

6 de abril

9h – Inauguração da UBS do 17 de Março e Ordem de Serviço para a retomada da construção da maternidade do bairro 17 de Março

8 de abril

19h – Inauguração do Barroso e Farolândia

12 de abril

17h – Entrega de medalhas do Mérito Serigy e Cultural Inácio Barbosa. Tribunal de Justiça.