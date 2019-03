Edvaldo empossa Carlos Cauê na Secretaria da Comunicação Social

15/03/19 - 13:21:32

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou, na manhã desta sexta-feira, 15, o jornalista e publicitário Carlos Cauê como secretário municipal da Comunicação Social de Aracaju. Ele substitui o jornalista Luciano Correia, que passa a ocupar a função de secretário-adjunto da mesma pasta. A mudança, de acordo com Edvaldo, representa “um reforço na equipe, para comunicar mais e melhor” com foco sempre na população.

“Estamos realizando uma mudança inovadora, sem qualquer tipo de problema. De maneira tranquila. E esta alteração não se dá por avaliação negativa. Luciano foi muito importante e fez um grande trabalho, no período mais difícil da gestão. Fomos navegando e comunicando à população. Agradeço a Luciano, a Elton Coelho, que era o adjunto, e a toda equipe. Fazemos agora esta mudança, porque vivemos agora um novo tempo, a fase dos avanços. Cauê chega para reforçar. Ninguém melhor do que Carlos Cauê para jogar este papel de comunicar ainda mais e melhor. O que nos move é o desejo de fazer mais e melhor por nossa gente”, afirmou Edvaldo.

O novo secretário se disse muito feliz em assumir a nova função e ressaltou a maneira “honesta, tranquila e responsável” como se deu a sucessão. “A sensação é de que não é um retorno porque sempre estive muito próximo da gestão, mesmo depois de deixar a Secretaria de Governo no ano passado. Quero destacar o desprendimento de Luciano Correia e ressaltar que venho para dar um reforço. Quanto maiores os desafios, maior a necessidade de operadores para isso. Fico feliz de ter Luciano comigo. Vou dar minha contribuição, reforçar a Comunicação. Vamos juntos trabalhar”, declarou Cauê.

Em seu discurso, Carlos Cauê destacou o trabalho que a administração municipal realizou em seus primeiros dois anos e pontuou as expectativas para o futuro. “Não podemos subestimar o trabalho de reconstrução que Edvaldo realizou em Aracaju. Todos nós sabemos o caos que Aracaju viveu em 2016. Não há um case de reconstrução de cidade neste país como o que Aracaju viveu e Edvaldo empreendeu. Estamos agora num novo processo, sempre com foco em melhorar a vida das pessoas. Aracaju será outra após a gestão de Edvaldo. Ele vai deixar mais uma vez assinalada sua capacidade e esforço de grande gestor, homem público e liderança política”, afirmou.

Luciano Correia agradeceu a oportunidade de ter liderado a Comunicação municipal nos dois primeiros anos da gestão e se disse disposto a continuar contribuindo com o governo de Aracaju. “Aproveito esta oportunidade, sobretudo, para agradecer ao prefeito pela confiança no trabalho que realizei. Ele apostou na minha capacidade. Enfrentamos o caos e nos comunicamos bem com a cidade. Registro que a equipe que esteve comigo foi fundamental para a realização deste trabalho. Fico agora na condição de secretário-adjunto com o mesmo orgulho e satisfação do início da gestão”, afirmou.

Carlos Cauê é jornalista e publicitário. É especialista em marketing político; foi presidente da Funcaju; foi secretário da comunicação de Aracaju na gestão anterior de Edvaldo; foi secretário da comunicação do Estado de Sergipe. Foi secretário de Governo de Aracaju em 2017.

Acompanharam o evento o deputado estadual Adailton Martins, os vereadores Antônio Bittencourt, Soneca, Evandro Franca, Jason Neto, Marcos, Bigode do Santa Maria, Gonzaga, Juvêncio, Vinícius Porto, secretários e imprensa.

