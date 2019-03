Felizola apresenta avanços de Sergipe em reunião com Joice Hasselmann

Representando o governo do Estado, o secretário geral de Governo, José Carlos Felizola, participou de reunião com lideranças políticas, empresariais, e com a líder do governo Federal no Congresso, a deputada federal Joice Hasselmann, nesta sexta-feira (15). O encontro fechado aconteceu no auditório do Hotel Radisson, em Aracaju (SE), e reuniu também outras personalidades sergipanas interessadas na discussão das demandas do estado de Sergipe.

Na ocasião, Felizola apresentou os principais avanços e necessidades do estado, a exemplo da questão da hibernação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen/SE), amplamente discutida entre o governador Belivaldo Chagas e o vice-presidente Hamilton Mourão nos últimos meses. O secretário destacou, também, a importância da reunião, que representa uma ponte entre o estado de Sergipe e o governo Federal.

“Quero dizer, Joice, que o governo se coloca à disposição do governo Federal para o debate sobre as questões que têm afetado o desenvolvimento do estados e também sobre a reforma da previdência, a reforma mãe de todas as reformas que o Brasil precisa neste momento. Uma mudança que precisa de alguns ajustes, aprofundamento de discussão, mas que é fundamental”, complementou.

O secretário entregou à parlamentar um documento detalhado das principais demandas sergipanas junto ao governo federal. São elas: a retomada da Fafen/SE; delegação para administração e exploração da BR-235; realização de estudo de viabilidade da concessão da BR-101; realização do Canal de Xingó; autorizaçao de financiamento do Prodetur+Turismo; liberação de recursos para a Deso e liberação da emenda impositiva do Fundo Nacional de Saúde.

“Nosso objetivo aqui é o de conversar, debater, ouvir as necessidades de Sergipe e falar sobre os planos do governo para o Brasil nos próximos anos”, ressaltou a deputada federal pelo estado de São Paulo.