LAÉRCIO É TITULAR NAS COMISSÕES DE TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O deputado federal Laércio Oliveira é titular das Comissões de Turismo e Minas e Energia. Ele participou da instalação das comissões que elegeram também os seus presidentes. “Sou membro da Comissão de Turismo por compreender o caráter transversal, dinâmico e global da área, uma importante atividade quando o assunto é geração de empregos e também por causa do potencial de Sergipe. O nosso estado também tem a extração mineral como uma importante atividade econômica. A Comissão de Minas e Energia vota propostas que tratam da exploração de recursos minerais e energéticos, fontes convencionais e alternativas de energia, gestão dos recursos hídricos, entre outros temas”, explicou Laércio.

O ministro do Turismo Marcelo Álvaro esteve na instalação da Comissão do Turismo que anunciou as ações que serão desenvolvidas nos próximos meses como a abertura do capital estrangeiro para empresas aéreas aumentando a competitividade baixando os preços das passagens, extinguir o visto para americanos entrarem no Brasil, afinal é um importante país emissor de turistas para todo o mundo, parceria com a iniciativa privada e investimentos em infraestrutura. “Para Sergipe, o turismo é uma área estratégica. Além do litoral temos uma cultura muito marcante no interior. O Rio São Francisco é um belíssimo monumento natural que compõe mais um atrativo para o sertão sergipano. Temos artesanatos, doces, passeios de barco, peixes e muitas outras iguarias que agradam os turistas, mas é preciso investimento em infraestrutura e qualificação profissional”, explicou Laércio.

Já a Comissão de Minas e Energia vai começar os trabalhos discutindo o tratamento de rejeitos oriundos da atividade mineradora, por causa do desastre na barragem de Brumadinho. As mudanças legislativas no setor de mineração será um tema prioritário, mas o colegiado não deixará de debater temas tradicionais como petróleo, gás e energia elétrica. “Há uma pauta muito extensa. O Brasil passa por uma mudança muito grande nas suas prioridades. devemos debater a composição da tarifa de energia, a produção de energias eólica e solar, e a distribuição de royalties”, disse Laércio.

O deputado também será suplente nas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; Finanças e Tributação; Trabalho, de Administração e Serviço Público. “São muitas comissões e, portanto muito trabalho de relatorias e votações de projetos importantes em todas essas áreas”, explicou o parlamentar.

